Although Cyberpunk 2077 doesn’t have any cheats, you can always use Console Commands to spawn anything you want in the game. Either it’s your first playthrough, or you are returning to Cyberpunk 2077, using Console Commands allow you to play however you want.

How to Access Console Commands

Console Commands are not built-in in Cyberpunk 2077. To access these console commands, you need to download a mod that allows you to use console commands. You need to download Cyber Engine Tweaks mod. Although it is meant for the modding community so that can work on their mods, this mod also grants you access to console commands in the game.

Once you have downloaded the Cyber Engine Tweaks mod, you can press the title key (the key on the left of the number 1 key [`]) to open the Console (where you add the command).

From here, you have the option to input the command that you want.

Cyberpunk 2077 Console Commands

One thing is the same for all commands. Before you enter any of the following commands, you need to write the command in the following format

Game.AddToInventory(“Items.[Item Name], [x]”)

Following is an example of how you will write the console command in the console.

Game.AddToInventory(“Items.money, 2000”)

Basic Console Commands

AddToInventory(“Items.money, [x]”) – Adds Money to your account. The maximum amount that can be added is 999,999 eddies in one go.

AddToInventory(“Items.PerkPointsResetter, 1”) – Resets all your allocated perk points, allowing you to respect yourself.

Skillbook Console Commands

AddToInventory(“Items.AssaultSkillbook”,1) – Adds 1 Perk Point for Assault Skill

AddToInventory(“Items.AthleticsSkillbook”,1) – Adds 1 Perk Point for Athletics Skill

AddToInventory(“Items.BrawlingSkillbook”,1) – Adds 1 Perk Point for Brawling Skill

AddToInventory(“Items.ColdBloodSkillbook”,1) – Adds 1 Perk Point for Cold Blood Skill

AddToInventory(“Items.CombatHackingSkillbook”,1) – Adds 1 Perk Point for Combat Hacking Skill

AddToInventory(“Items.CraftingSkillbook”,1) – Adds 1 Perk Point for Crafting Skill

AddToInventory(“Items.DemolitionSkillbook”,1) – Adds 1 Perk Point for Demolition Skill

AddToInventory(“Items.EngineeringSkillbook”,1) – Adds 1 Perk Point for Engineering Skill

AddToInventory(“Items.GunslingerSkillbook”,1) – Adds 1 Perk Point for Gunslinger Skill

AddToInventory(“Items.HackingSkillbook”,1) – Adds 1 Perk Point for Hacking Skill

AddToInventory(“Items.KenjutsuSkillbook”,1)/li> – Adds 1 Perk Point for Kenjutsu Skill

AddToInventory(“Items.StealthSkillbook”,1) – Adds 1 Perk Point for Stealth Skill

Johnny Silverhand Outfit

Following Console Commands add Johnny Silverhand’s attire to your inventory in Cyberpunk 2077.

AddToInventory(“Items.Q005_Johnny_Glasses”,1)

AddToInventory(“Items.Q005_Johnny_Shirt”,1)

AddToInventory(“Items.Q005_Johnny_Pants”,1)

AddToInventory(“Items.Q005_Johnny_Shoes”,1)

AddToInventory(“Items.SQ031_Samurai_Jacket”,1)

Weapon Console Commands

AddToInventory(“Items.Preset_Achilles_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Achilles_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Achilles_Nash”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Achilles_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Achilles_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Achilles_Tiny_Mike”,1)

These commands add different versions of M251S Ajax to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Ajax_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Ajax_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Ajax_Moron”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Ajax_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Ajax_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Ajax_Training”,1)

The following commands add different versions of Ashura to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Ashura_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Ashura_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Ashura_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Ashura_Pimp”,1)

Following Commands add different versions of Baseball Bat to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Baseball_Bat_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Baseball_Bat_Denny”,1)

Following Commands add different versions of Baton to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Baton_Alpha”,1)

AddToInventory(“Items.sq021_peter_pan_baton”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Baton_Beta”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Baton_Gamma”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Baton_Tinker_Bell”,1)

These commands add different versions of RT-46 Burya to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Burya_Comrade”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Burya_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Burya_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Burya_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Burya_Pimp”,1)

The following commands add different versions of Knife to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Butchers_Knife_Default”,1)

AddToInventory(“Items.mq001_scorpions_knife”,1) i

AddToInventory(“Items.Preset_Chefs_Knife_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Knife_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Knife_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Knife_Stinger”,1)

Following commands add different versions of Carnage to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Carnage_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Carnage_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Carnage_Mox”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Carnage_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Carnage_Pimp”,1)

Game.AddToInventory(“Items.Preset_Cattle_Prod_Tinker_Bell”,1)

Following Commands add different versions of A-22B Chaos to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Chao_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Chao_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Chao_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Chao_Pimp”,1)

Following commands add different versions of D5 Copperhead to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Copperhead_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Copperhead_Genesis”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Copperhead_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Copperhead_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Copperhead_Pimp”,1)

The following commands add different versions of Militech Crusher to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Crusher_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Crusher_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Crusher_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Crusher_Pimp”,1)

These commands add different versions of M2067 Defender to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Defender_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Defender_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Defender_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Defender_Pimp”,1)

Following commands add different versions of G-58 Dian to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Dian_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Dian_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Dian_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Dian_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Dian_Trauma”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Dian_Yinglong”,1)

These commands add different versions of SPT32 Grad to your inventory:

AddToInventory(‘Items.Preset_Grad_Buck”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Grad_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Grad_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Grad_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Grad_Panam”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Grad_Pimp”,1)

Following Commands add different versions of DB-4 Igla to your inventory:

AddToInventory(Items.Preset_Igla_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Igla_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Igla_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Igla_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Igla_Sovereign”,1)

The following Commands add different versions of Katana to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Katana_Arasaka_2020”,1)

AddToInventory(“Items.q115_katana”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Katana_Cocktail”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Katana_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Katana_GoG”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Katana_Hiromi”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Katana_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Katana_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Katana_Saburo”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Katana_Surgeon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Katana_Takemura”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Katana_Training”,1)

Following Commands add different versions of JKE-X2 Kenshin to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Kenshin_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Kenshin_Frank”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Kenshin_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Kenshin_MQ041”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Kenshin_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Kenshin_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Kenshin_Royce”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Kenshin_Takemura”,1)

The following commands add different versions of Knuckles to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Knuckles_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Knuckles_Golden”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Knuckles_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Knuckles_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.mq008_golden_knuckledusters”,1)

Following commands add different versions of Kukris to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Kukri_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Kukri_Voodoo”,1)

The following commands add different versions of M-10AF Lexington to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Lexington_DEBUG”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Lexington_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Lexington_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Lexington_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Lexington_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Lexington_Toygun”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Lexington_Wilson”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Q001_Lexington”,1)

Following Commands add different versions of Liberty to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Liberty_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Liberty_Dex”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Liberty_Rogue”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Liberty_Yorinobu”,1)

The following Commands add different versions of Machetes to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Machete_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Machete_Maelstrom”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Machete_Valentinos”,1)

These commands add different versions of HJSH-18 Masamune to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Masamune_Arasaka_2020”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Masamune_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Masamune_Flashlight”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Masamune_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Masamune_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Masamune_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Masamune_Rogue”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Masamune_Scope”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Masamune_Trauma”,1)

Following Commands add different versions of Nekomatas to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Nekomata_Breakthrough”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nekomata_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nekomata_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nekomata_Neon”,1

AddToInventory(“Items.Preset_Nekomata_Pimp”,1)

Following Commands add different versions of DR5 Novas to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Nova_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nova_Doom_Doom”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nova_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nova_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nova_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nova_Q000_Nomad”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_MQ008_Nova”,1)

The following commands add different versions of Nues to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Nue_Arasaka”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nue_Arasaka_2020”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nue_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nue_Jackie”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nue_Maiko”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nue_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Nue_Neon”,1)

Following commands add different versions of M-76e Omaha to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Omaha_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Omaha_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Omaha_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Omaha_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Omaha_Suzie”,1)

These commands add different versions of Overtune to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_Cassidy”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_Default_E”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_Default_L”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_Default_R”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_Default_U”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_Kerry”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_Legendary”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Overture_River”,1)

The following commands add different versions of DB-4 Palica to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Palica_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Palica_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Palica_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Palica_Pimp”,1)

Following commands add different versions of DS1 Pulsar to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Pulsar_Buzzsaw”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Pulsar_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Pulsar_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Pulsar_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Pulsar_Pimp”,1)

These commands add different versions of Quasar to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Quasar_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Quasar_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Quasar_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Quasar_Pimp”,1)

Following commands add different versions of M221 Saratoga to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Saratoga_Arasaka_2020”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Saratoga_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Saratoga_Maelstrom”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Saratoga_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Saratoga_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Saratoga_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Saratoga_Raffen”,1)

Following commands add different versions of DB-2 Satara to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Satara_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Satara_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Satara_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Satara_Pimp”,1)

The following commands add different versions of Shingen to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Shingen_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Shingen_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Shingen_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Shingen_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.reset_Shingen_Prototype”,1)

Use these commands to add different versions of D5 Sidewinder to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Sidewinder_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Sidewinder_Divided”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Sidewinder_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Sidewinder_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Sidewinder_Pimp”,1)

These commands add different versions of SOR-22 to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Sor22_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Sor22_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Sor22_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Sor22_Pimp”,1)

The following commands add different versions of M2038 Tactician to your inventory:

AddToInventory”(Items.Preset_Tactician_Default)”,1

AddToInventory(“Items.Preset_Tactician_Headsman”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Tactician_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Tactician_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Tactician_Pimp”,1)

These commands add different versions of DB-2 Testera to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Testera_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Testera_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Testera_Pimp”,1)

Following commands add different versions of Unity to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Unity_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Unity_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Unity_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Unity_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_V_Unity”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_V_Unity_Cutscene”,1)

The following commands add different versions of JHKE-11 Yukimura to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Yukimura_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Yukimura_Kiji”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Yukimura_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Yukimura_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Yukimura_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Yukimura_Skippy”,1)

These commands add different versions of L-69 Zhuo to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Zhuo_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Zhuo_Eight_Star”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Zhuo_Military”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Zhuo_Neon”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Zhuo_Pimp”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Zhuo_Trauma”,1)

The following commands add different miscellaneous Melee weapons to your inventory:

AddToInventory(“Items.Preset_Hammer_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Hammer_Sasquatch”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Tire_Iron_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Tomahawk_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Crowbar_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Shovel_Caretaker”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Tanto_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Pipe_Wrench_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Iron_Pipe_Default”,1)

AddToInventory(“Items.Preset_Kanabo_Default”,1)

These commands add different miscellaneous weapons to your inventory: