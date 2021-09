Diablo 2 Resurrected Runewords Guide

Runewords in Diablo 2 Resurrected are buffs that greatly enhance your character’s strength. However, understanding how they work can be complicated and tiresome. In this D2R guide, we aim to streamline the learning curve and list down all the Runewords in this faithful recreation of a fan favorite ARPG.

Diablo 2 Resurrected Runewords

To create Runewords in Diablo 2 Resurrected, you are going to need Runes, which come from droppings of demons and undead. Here’s what you need to know about creating Runewords:

How to Create Runewords

There are certain parameters that you need to adhere to in order to create Runewords.

For one, you need to ensure that the base items you use to create are gray in color, whether they are normal, exceptional, elite, low quality, or superior. Ethereal can also be used to create Runewords, but since they can’t be repaired, it’s not a recommended method.

Secondly, you are not allowed to use Rare, Magic, Set, Crafted, or Unique items to craft Runewords. Furthermore, not only should the base item be of the correct type, but also, it must possess the required number of sockets.

Finally, you must ensure that the runes are added in the correct order (as stated in the lists below) to form the desired Runeword.

Having said that, let’s dive into the complete list of Runewords in Diablo 2: Resurrected, along with their specific requirements!

Melee Weapon Runewords

Name Requirements Beast 30 Ber, 3 Tir, 22 Um, 23 Mal, 17 Lum, 5 sockets 63 Clvl Black 10 Thul, 16 Io, 4 Nef, 3 sockets 35 Clvl Breath of the Dying 26 Vex, 15 Hel, 1 El, 2 Eld, 33 Zod, 5 Eth, 6 sockets 69 Clvl Call to Arms 11 Amn, 8 Ral, 23 Mal, 24 Ist, 27 Ohm, 5 sockets 57 Clvl Chaos 19 Fal, 27 Ohm, 22 Um, 3 sockets 57 Clvl Crescent Moon 13 Shael, 22 Um, 3 Tir, 3 sockets 47 Clvl Death 15 Hel, 1 El, 26 Vex, 9 Ort, 25 Gul, 5 sockets 55 Clvl Destruction 26 Vex, 28 Lo, 30 Ber, 31 Jah, 18 Ko, 5 sockets 65 Clvl Doom 15 Hel, 27 Ohm, 22 Um, 28 Lo, 32 Charm, 5 sockets 67 Clvl Eternity 11 Amn, 30 Ber, 24 Ist, 12 Sol, 29 Sur, 5 sockets 63 Clvl Famine 19 Fal, 27 Ohm, 9 Ort, 31 Jah, 4 sockets 65 Clvl Fortitude 1 El, 12 Sol, 14 Dol, 28 Lo, 4 sockets 59 Clvl Fury 31 Jah, 25 Gul, 5 Eth,3 sockets 65 Clvl Grief 5 Eth, 3 Tir, 28 Lo, 23 Mal, 8 Ral, 5 sockets 59 Clvl Hand of Justice 29 Sur, 32 Charm, 11 Amn, 28 Lo, 4 sockets 67 Clvl Heart of the Oak 18 Ko, 26 Vex, 21 Pul, 10 Thul, 4 sockets 55 Clvl Holy Thunder 5 Eth, 8 Ral, 9 Ort, 7 Tal, 4 sockets 23 Clvl Honor 11 Amn, 1 El, 6 Ith, 3 Tir, 12 Sol, 5 sockets 27 Clvl Infinity 30 Ber, 23 Mal, 30 Ber, 24 Ist, 4 sockets 63 Clvl Insight 8 Ral, 3 Tir, 7 Tal, 12 Sol, 4 sockets 27 Clvl King’s Grace 11 Amn, 8 Ral, 10 Thul, 3 sockets 25 Clvl Kingslayer 23 Mal, 22 Um, 25 Gul, 19 Fal, 4 sockets 53 Clvl Last Wish 31 Jah, 23 Mal, 31 Jah, 29 Sur, 31 Jah, 30 Ber, 6 sockets 65 Clvl Leaf 3 Tir, 8 Ral, 2 sockets 19 Clvl Malice 6 Ith, 1 El, 5 Eth, 3 sockets 15 Clvl Memory 17 Lum, 16 Io, 12 Sol, 5 Eth, 4 sockets 37 Clvl Oath 13 Shael, 21 Pul, 23 Mal, 17 Lum, 4 sockets 59 Clvl Obedience 15 Hel, 18 Ko, 10 Thul, 5 Eth, 19 Fal, 5 sockets 41 sockets Passion 14 Dol, 9 Ort, 2 Eld, 20 Lem, 4 sockets 43 Clvl Phoenix 26 Vex, 26 Vex, 28 Lo, 31 Jah, 4 sockets 65 Clvl Pride 32 Charm, 29 Sur, 16 Io, 28 Lo, 4 sockets, 67 Clvl Rift 15 Hel, 18 Ko, 20 Lem, 25 Gul, 4 sockets 53 Clvl Silence 14 Dol, 2 Eld, 15 Hel, 24 Ist, 3 Tir, 26 Vex, 6 sockets 55 Clvl Spirit 7 Tal, 10 Thul, 9 Ort, 11 Amn, 4 sockets 25 Clvl Steel 3 Tir, 1 El, 2 sockets 13 Clvl Strength 11 Amn, 3 Tir, 2 sockets 25 Clvl Venom 7 Tal, 14 Dol, 23 Mal, 3 sockets 49 Clvl Voice of Reason 20 Lem, 18 Ko, 1 El, 2 Eld, 4 sockets 43 Clvl Wind 29 Sur, 1 El, 2 sockets 61 Clvl

Missile Weapon Runewords

Name Requirements Brand 31 Jah, 28 Lo, 23 Mal, 25 Gul, 4 sockets 65 Clvl Breath of the Dying 26 Vex, 15 Hel, 1 El, 2 Eld, 33 Zod, 5 Eth, 6 sockets 69 Clvl Call to Arms 11 Amn, 8 Ral, 23 Mal, 24 Ist, 27 Ohm, 5 sockets 57 Clvl Edge 3 Tir, 7 Tal, 11 Amn, 3 sockets 25 Clvl Faith 27 Ohm, 31 Jah, 20 Lem, 2 Eld, 4 sockets 65 Clvl Fortitude 1 El, 12 Sol, 14 Dol, 28 Lo, 4 sockets 59 Clvl Hand of Justice 29 Sur, 32 Charm, 11 Amn, 28 Lo, 4 sockets 67 Clvl Harmony 3 Tir, 6 Ith, 12 Sol, 18 Ko, 4 sockets 39 Clvl Ice 11 Amn, 13 Shael, 31 Jah, 28 Lo, 4 sockets 65 Clvl Melody 13 Shael, 18 Ko, 4 Nef, 3 sockets 39 Clvl Passion 14 Dol, 9 Ort, 2 Eld, 20 Lem, 4 sockets 43 Clvl Phoenix 26 Vex, 26 Vex, 28 Lo, 31 Jah, 4 sockets 65 Clvl Silence 14 Dol, 2 Eld, 15 Hel, 24 Ist, 3 Tir, 26 Vex, 6 sockets 55 Clvl Venom 7 Tal, 14 Dol, 23 Mal, 3 sockets 49 Clvl Wrath 21 Pul, 17 Lum, 30 Ber, 23 Mal, 4 sockets 63 Clvl Zephyr 9 Ort, 5 Eth, 2 sockets 21 Clvl

Armor Runewords

Name Requirements Bone 12 Sol, 22 Um, 22 Um, 3 sockets 47 Clvl Bramble 8 Ral, 27 Ohm, 29 Sur, 5 Eth, 4 sockets 61 Clvl Breath of the Dying 26 Vex, 15 Hel, 1 El, 2 Eld, 33 Zod, 5 Eth, 6 sockets 69 Clvl Chains of Honor 14 Dol, 22 Um, 30 Ber, 21 Ist 4 sockets 63 Clvl Dragon 29 Sur, 28 Lo, 12 Sol, 3 sockets 61 Clvl Duress 13 Shael, 22 Um, 10 Thul, 3 sockets 47 Clvl Enigma 31 Jah, 6 Ith, 30 Ber, 3 sockets 65 Clvl Enlightenment 21 Pul, 8 Ral, 12 Sol, 3 sockets 45 Clvl Fortitude 1 El, 12 Sol, 14 Dol, 28 Lo, 4 sockets 59 Clvl Gloom 19 Fal, 22 Um, 21 Pul, 3 sockets 47 Clvl Lionheart 15 Hel, 17 Lum, 19 Fal, 3 sockets 41 Clvl Myth 15 Hel, 11 Amn, 4 Nef, 3 sockets 25 Clvl Peace 13 Shael, 10 Thul, 11 Amn, 3 sockets 29 Clvl Principle 8 Ral, 25 Gul, 2 Eld, 3 sockets 55 Clvl Prudence 23 Mal, 3 Tir, 2 sockets 49 Clvl Rain 9 Ort, 23 Mal, 6 Ith, 3 sockets 49 Clvl Smoke 4 Nef, 17 Lum, 2 sockets 37 Clvl Stealth 7 Tal, 5 Eth, 2 sockets 17 Clvl Stone 13 Shael, 22 Um, 21 Pul, 17 Lum, 4 sockets 47 Clvl Treachery 13 Shael, 10 Thul, 20 Lem, 3 sockets 43 Clvl Wrath 20 Lem, 18 Ko, 3 Tir, 3 sockets 43 Clvl

Shield Runewords

Name Requirements Ancient’s Pledge 8 Ral, 9 Ort, 7 Tal, 3 sockets 21 Clvl Breath of the Dying 26 Vex, 15 Hel, 1 El, 2 Eld, 33 Zod, 5 Eth, 6 sockets 69 Clvl Call to Arms 11 Amn, 8 Ral, 23 Mal, 24 Ist, 27 Ohm, 5 sockets 57 Clvl Dragon 29 Sur, 28 Lo, 12 Sol, 3 sockets 61 Clvl Dream 16 Io, 31 Jah, 21 Pul, 3 sockets 65 Clvl Exile 26 Vex, 27 Ohm, 24 Ist, 14 Dol, 4 sockets 57 Clvl Fortitude 1 El, 12 Sol, 14 Dol, 28 Lo, 4 sockets 59 Clvl Hand of Justice 29 Sur, 32 Charm, 11 Amn, 28 Lo, 4 sockets 67 Clvl Passion 14 Dol, 9 Ort, 2 Eld, 20 Lem, 4 sockets 43 Clvl Phoenix 26 Vex, 26 Vex, 28 Lo, 31 Jah, 4 sockets 65 Clvl Rhyme 13 Shael, 5 Eth, 2 sockets 29 Clvl Sanctuary 14 Dol, 2 Eld, 15 Hel, 24 Ist, 3 Tir, 26 Vex, 6 sockets 55 Clvl Silence 14 Dol, 2 Eld, 15 Hel, 24 Ist, 3 Tir, 26 Vex, 6 sockets 55 Clvl Spirit 7 Tal, 10 Thul, 9 Ort, 11 Amn, 4 sockets 25 Clvl Splendor 5 Eth, 17 Lum, 2 sockets 37 Clvl Venom 7 Tal, 14 Dol, 23 Mal, 3 sockets 49 Clvl

Helms Runewords

Name Requirements Delirium 20 Lem, 24 Ist, 16 Io, 3 sockets 51 Clvl Dream 16 Io, 31 Jah, 21 Pul, 3 sockets 65 Clvl Lore 9 Ort, 12 Sol, 2 sockets 27 Clvl Nadir 4 Nef, 3 Tir, 2 sockets 13 Clvl Radiance 4 Nef, 12 Sol, 6 Ith, 3 sockets 27 Clvl

Axes

Name Requirements Beast 30 Ber, 3 Tir, 22 Um, 23 Mal, 17 Lum, 5 sockets 63 Clvl Crescent Moon 13 Shael, 22 Um, 3 Tir, 3 sockets 47 Clvl Death 15 Hel, 1 El, 26 Vex, 9 Ort, 25 Gul, 5 sockets 55 Clvl Doom 15 Hel, 27 Ohm, 22 Um, 28 Lo, 32 Charm, 5 sockets 67 Clvl Famine 19 Fal, 27 Ohm, 9 Ort, 31 Jah, 4 sockets 65 Clvl Grief 5 Eth, 3 Tir, 28 Lo, 23 Mal, 8 Ral, 5 sockets 59 Clvl Kingslayer 23 Mal, 22 Um, 25 Gul, 19 Fal, 4 sockets 53 Clvl Last Wish 31 Jah, 23 Mal, 31 Jah, 29 Sur, 31 Jah, 30 Ber, 6 sockets 65 Clvl Oath 13 Shael, 21 Pul, 23 Mal, 17 Lum, 4 sockets 59 Clvl Steel 3 Tir, 1 El, 2 sockets 13 Clvl

Maces Runewords

Name Requirements Black 10 Thul, 16 Io, 4 Nef, 3 sockets 35 Clvl Heart of the Oak 18 Ko, 26 Vex, 21 Pul, 10 Thul, 4 sockets 55 Clvl Oath 13 Shael, 21 Pul, 23 Mal, 17 Lum, 4 sockets 59 Clvl Steel 3 Tir, 1 El, 2 sockets 13 Clvl Voice of Reason 20 Lem, 18 Ko, 1 El, 2 Eld, 4 sockets 43 Clvl

Swords

Name Requirements Crescent Moon 13 Shael, 22 Um, 3 Tir, 3 sockets 47 Clvl Death 15 Hel, 1 El, 26 Vex, 9 Ort, 25 Gul, 5 sockets 55 Clvl Destruction 26 Vex, 28 Lo, 30 Ber, 31 Jah, 18 Ko, 5 sockets 65 Clvl Grief 5 Eth, 3 Tir, 28 Lo, 23 Mal, 8 Ral, 5 sockets 59 Clvl King’s Grace 11 Amn, 8 Ral, 10 Thul, 3 sockets 25 Clvl Kingslayer 23 Mal, 22 Um, 25 Gul, 19 Fal, 4 sockets 53 Clvl Last Wish 31 Jah, 23 Mal, 31 Jah, 29 Sur, 31 Jah, 30 Ber, 6 sockets 65 Clvl Lawbringer 11 Amn, 20 Lem, 18 Ko, 3 sockets 43 Clvl Oath 13 Shael, 21 Pul, 23 Mal, 17 Lum, 4 sockets 59 Clvl Spirit 7 Tal, 10 Thul, 9 Ort, 11 Amn, 4 sockets 25 Clvl Steel 3 Tir, 1 El, 2 sockets 13 Clvl Voice of Reason 20 Lem, 18 Ko, 1 El, 2 Eld, 4 sockets 43 Clvl

Staves Runewords

Name Requirements Heart of the Oak 18 Ko, 26 Vex, 21 Pul, 10 Thul, 4 sockets 55 Clvl Insight 8 Ral, 3 Tir, 7 Tal, 12 Sol, 4 sockets 27 Clvl Leaf 3 Tir, 8 Ral, 2 sockets 19 Clvl Memory 17 Lum, 16 Io, 12 Sol, 5 Eth, 4 sockets 37 Clvl

Clubs Runewords

Name Requirements Black 10 Thul, 16 Io, 4 Nef, 3 sockets 35 Clvl

Polearms Runewords

Name Requirements Crescent Moon 13 Shael, 22 Um, 3 Tir, 3 sockets 47 Clvl Destruction 26 Vex, 28 Lo, 30 Ber, 31 Jah, 18 Ko, 5 sockets 65 Clvl Doom 15 Hel, 27 Ohm, 22 Um, 28 Lo, 32 Charm, 5 sockets 67 Clvl Infinity 30 Ber, 23 Mal, 30 Ber, 24 Ist, 4 sockets 63 Clvl Insight 8 Ral, 3 Tir, 7 Tal, 12 Sol, 4 sockets 27 Clvl Rift 15 Hel, 18 Ko, 20 Lem, 25 Gul, 4 sockets 53 Clvl Obedience 15 Hel, 18 Ko, 10 Thul, 5 Eth, 19 Fal, 5 sockets 41 sockets

Scepters Runewords

Name Requirements Beast 30 Ber, 3 Tir, 22 Um, 23 Mal, 17 Lum, 5 sockets 63 Clvl Holy Thunder 5 Eth, 8 Ral, 9 Ort, 7 Tal, 4 sockets 23 Clvl King’s Grace 11 Amn, 8 Ral, 10 Thul, 3 sockets 25 Clvl Lawbringer 11 Amn, 20 Lem, 18 Ko, 3 sockets 43 Clvl Rift 15 Hel, 18 Ko, 20 Lem, 25 Gul, 4 sockets 53 Clvl

Hammers

Name Requirements Beast 30 Ber, 3 Tir, 22 Um, 23 Mal, 17 Lum, 5 sockets 63 Clvl Black 10 Thul, 16 Io, 4 Nef, 3 sockets 35 Clvl Doom 15 Hel, 27 Ohm, 22 Um, 28 Lo, 32 Charm, 5 sockets 67 Clvl Famine 19 Fal, 27 Ohm, 9 Ort, 31 Jah, 4 sockets 65 Clvl Last Wish 31 Jah, 23 Mal, 31 Jah, 29 Sur, 31 Jah, 30 Ber, 6 sockets 65 Clvl Lawbringer 11 Amn, 20 Lem, 18 Ko, 3 sockets 43 Clvl

Wands

Name Requirements White 14 Dol, 16 Io, 2 sockets 35 Clvl

