Pokemon Scarlet and Violet Best Sandwich Recipes

If you’re in dire need of a boost in your abilities, then it is the perfect time to make a sandwich for yourself, and your party in Pokemon SV! Making a Sandwich is a relaxing picnic activity in Pokemon Scarlet and Violet. Once you get a hang of it and find ample recipes, you can boost your Pokemon’s stats in all sorts of ways.

Eating a sandwich in Pokemon SV is not only beneficial for the player but also their Pokemon in the form of various buffs. These boosts or buffs last for about 30 minutes in total, and the combination of different ingredients enhances certain stats, so choose your sandwich wisely!

Certain sandwiches in Pokemon SV can also be used if you are struggling to find a specific Pokemon in the wild as it increases their spawn rate.

Pokemon SV sandwich recipes list

Sandwich Ingredients Buffs Provided Jambon-Beurre Ham, Butter Encounter Power: Ground Raid Power: Ghost, Catching Power: Bug (Lv. 1) Jam Sandwich Strawberry Jam Catching Power: Fighting Item Drop Power: Psychic, Egg Power (Lv.1) Great Jam Sandwich Strawberry, Jam, Yogurt Catching Power: Fighting (Lv.1), Item Drop Power: Psychic (Lv.1), Raid Power: Ghost (Lv.1) Ultra-Jam Sandwich Strawberry, Jam, Pineapple, Yogurt, Jam Catching Power: Dark (Lv.2), Item Drop Power: Psychic (Lv.1), Raid Power: Ghost (Lv.1) Desert Sandwich Whipped Cream, Yogurt, Apple x2 Great Desert Sandwich Whipped Cream, Yogurt, Apple, Kiwi Catching Power: Flying (Lv.2), Item Drop Power: Ice (Lv.1), Ultra-Desert Sandwich Whipped Cream, Yogurt, Apple, Kiwi, Strawberry Item Drop Power: Flying (Lv.2), Catching Power: Ice (Lv.2), Egg Power (Lv.1) Sweet Sandwich Whipped Cream, Banana, Apple, Cheese, Butter Egg Power (Lv. 1), Item Drop Power: Bug (Lv. 1), Raid Power: Flying (Lv. 1) Pickle Sandwich Pickle, Olive Oil Teensy Power: Fighting, Encounter Power: Fire, Catching Power: Ghost (Lv. 1) Great Pickle Sandwich Pickle, Olive Oil, Watercress Item Drop Power: Fighting (Lv. 2), Encounter Power: Fire (Lv. 1), Catching Power: Ghost (Lv. 1) Ultra-Pickle Sandwich Pickle, Olive Oil, Watercress, Basil Item Drop Power: Fighting (Lv. 2), Egg Power (Lv. 2), Catching Power: Fir (Lv. 1) Avocado Sandwich Avocado, Smoked Fillet, Salt Exp. Point Power: Dragon, Encounter Power: Electric, Catching Power: Dark (Lv. 1) Great Avocado Sandwich Avocado, Smoked Fillet, Salt, Tomato Encounter Power: Dragon (Lv. 2), Catching Power: Fairy (Lv. 1), Exp. Point Power: Dark (Lv. 1) Ultra-Avocado Sandwich Avocado, Smoked Fillet, Salt, Tomato, Lettuce Exp. Point Power: Grass (Lv. 2), Encounter Power: Dark (Lv. 2), Catching Power (Lv. 1) Egg Sandwich Egg, Mayonnaise, Cucumber, Salt Encounter Power: Flying (Lv. 1), Exp. Point Power: Steel (Lv. 1), Raid Power: Rock (Lv. 1) Great Egg Sandwich Egg, Mayonnaise, Cucumber, Salt, Red Onion Encounter Power: Flying (Lv. 2), Exp. Point Power: Steel (Lv. 1), Raid Power: Rock (Lv. 1) Ultra-Egg Sandwich Egg, Mayonnaise, Cucumber, Salt, Cheese, Salt, Red Onion Encounter Power: Flying (Lv. 2), Exp. Point Power: Steel (Lv. 2), Raid Power: Rock (Lv. 1) BLT Sandwich Bacon, Lettuce, Tomato, Mayonnaise, Mustard Teensy Power: Rock (Lv. 1), Encounter Power: Fairy (Lv. 1), Catching Power: Grass (Lv. 1) Great BLT Sandwich Bacon, Lettuce, Tomato, Mayonnaise, Mustard, Basil Teensy Power: Grass (Lv. 2), Encounter Power: Rock (Lv. 2), Raid Power: Fairy (Lv. 1) Ultra BLT Sandwich Bacon, Lettuce, Tomato, Mayonnaise, Mustard, Basil, Cheese Teensy Power: Grass (Lv. 2), Encounter Power: Rock (Lv. 2), Catching Power: Fairy (Lv. 1) Classic Bocadillo Bacon, Cheese, Potato Tortilla, Olive Oil Encounter Power: Ghost (Lv. 1), Catching Power: Grass (Lv. 1), Item Drop Power: Fire (Lv. 1) Great Bocadillo Sandwich Bacon, Cheese, Potato Tortilla, Olive Oil, Pepper Humungo Power: Ghost (Lv. 2), Catching Power: Grass (Lv. 1), Encounter Power: Fire (Lv. 1) Ultra Bocaodillo Sandwich Bacon, Cheese, Potato Tortilla, Avocado, Olive Oil, Pepper Humungo Power: Dragon (Lv. 2), Catching Power: Fire (Lv. 2), Encounter Power: Ghost (Lv. 1) Ham Sandwich Pickle, Ham, Mayonnaise, Mustard Teensy Power: FIghting (Lv. 1), Encounter Power: Normal (Lv. 1), Raid Power: Ground (Lv. 1) Great Ham Sandwich Pickle, Ham, Bacon, Mayonnaise, Mustard Encounter Power: Fighting (Lv. 2), Catching Power: Flying (Lv. 1), Raid Power: Ground (Lv. 1) Ultra-Ham Sandwich Pickle, Ham, Bacon, Jalapeño, Mayonnaise, Mustard Teensy Power: Rock (Lv. 2), Encounter Power: Fairy (Lv. 2), Catching Power: Grass (Lv. 1) Hamburger Patty Sandwich Hamburger, Onion, Vinegar, Pepper Humungo Power: Pyshic (Lv. 1), Encounter Power: Dragon (Lv. 1), Catching Power: Steel (Lv. 1) Great Hamburger Patty Sandwich Hamburger, Onion, Vinegar, Pepper, Horseradish Humungo Power: Psychic (Lv. 2), Encounter Power: Dragon (Lv. 1), Catching Power: Steel (Lv. 1) Ultra-Hamburger Sandwich Hamburger, Onion, Watercress, Vinegar, Pepper, Horseradish Humungo Power: Psychic (Lv. 2), Encounter Power: Dragon (Lv. 2), Catching Power: Steel (Lv. 1) Cheese Sandwich Cheese, Cream Cheese, Pepper, Salt Encounter Power: Bug (Lv. 1), Raid Power: Water (Lv. 1), Exp. Point Power: Steel (Lv. 1) Great Cheese Sandwich Cheese, Avocado, Cream Cheese, Pepper, Salt Encounter Power: Dragon (Lv. 2), Raid Power: Steel (Lv. 1), Exp. Point Power: Bug (Lv. 1) Ultra-Cheese Sandwich Cheese, Avocado, Basil, Cream Cheese, Pepper, Salt Exp. Point Power: Dragon (Lv. 2), Raid Power: Electric (Lv. 2), Catching Power: Water (Lv. 1) Smoky Sandwich Smoked Fillet, Watercress, Vinegar, Pepper, Salt Exp. Point Power: Dark (Lv. 1), Raid Power: Dragon (Lv. 1), Encounter Power: Psychic (Lv. 1) Great Smoky Sandwich Smoked Fillet, Watercress, Red Onion, Vinegar, Pepper, Salt Exp. Point Power: Ghost (Lv. 2), Raid Power: Psychic (Lv. 1), Encounter Power: Dark (Lv. 1) Ultra-Smoky Sandwich Smoked Fillet, Watercress, Red Onion, Basil, Vinegar, Pepper, Salt Exp. Point Power: Dark (Lv. 2), Raid Power: Psychic (Lv. 2), Encounter Power: Ghost (Lv. 1) Five-Alarm Sandwich Chorizo, Onion, Green Bell Pepper, Mustard, Ketchup, Pepper Humungo Power: Poison (Lv. 1), Exp. Point Power: Normal (Lv. 1), Raid Power: Dragon (Lv. 1) Great Five-Alarm Sandwich Chorizo, Onion, Green Bell Pepper, Basil, Mustard, Ketchup, Pepper Humungo Power: Poison (Lv. 2), Raid Power: Fire (Lv. 1), Exp. Point Power: Dragon (Lv. 1) Ultra-Five-Alarm Sandwich Chorizo, Onion, Green Pepper, Basil, Jalapeño, Mustard, Ketchup, Pepper Humungo Power: Poison (Lv. 2), Raid Power: Fire (Lv. 2), Exp. Point Power: Dragon (Lv. 1) Variety Sandwich Bacon, Tomato, Smoked Fillet, Salt, Vinegar Teensy Power: Flying (Lv. 1), Encounter Power: Dark (Lv. 1), Catching Power: Bug (Lv. 1) Great Variety Sandwich Bacon, Tomato, Smoked Fillet, Potato Salad, Salt, Vinegar Teensy Power: Bug (Lv. 2), Encounter Power: Dragon (Lv. 1), Catching Power: Dark (Lv. 1) Ultra-Variety Sandwich Bacon, Tomato, Smoked Fillet, Potato Salad, Hamburger, Salt, Vinegar Encounter Power: Bug (Lv. 2), Catching Power: Dark (Lv. 2), Humungo Power: Steel (Lv. 1) Potato Salad Sandwich Potato Salad, Cucumber, Red Bell Pepper, Mayonnaise Teensy Power: Bug (Lv. 1), Encounter Power: Steel (Lv. 1), Catching Power: Ghost (Lv. 1) Great Potato Salad Potato Salad, Cucumber, Red Bell Pepper, Avocado, Mayonnaise Catching Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Ghost (Lv. 1), Humungo Power: Bug (Lv. 1) Ultra-Potato Salad Potato Salad, Cucumber, Red Bell Pepper, Avocado, Red Onion, Mayonnaise Catching Power: Ghost (Lv. 2), Encounter Power: Bug (Lv. 2), Humungo Power: Dragon (Lv. 1) Peanut Butter Sandwich Banana, Peanut Butter Egg Power (Lv. 1), Item Drop Power: Electric (Lv. 1), Raid Power: Bug (Lv. 1) Great Peanut Butter Sandwich Banana, Peanut Butter, Butter Egg Power (Lv. 2), Raid Power: Electric (Lv. 2), Exp. Point Power: Normal (Lv. 1) Ultra-Peanut Butter Sandwich Banana, Peanut Butter, Butter, Jam Egg Power (Lv. 2), Raid Power: Normal (Lv. 2), Item Drop Power: Bug (Lv. 1) Marmalade Sandwich Cheese, Marmalade Item Drop Power: Fighting (Lv. 1), Catching Power: Rock (Lv. 1), Egg Power (Lv. 1) Great Marmalade Sandwich Cheese, Marmalade, Butter Egg Power (Lv. 2), Raid Power: Rock (Lv. 1), Item Drop: Poison (Lv. 1) Ultra-Marmalade Sandwich Cheese, Marmalade, Butter, Yogurt Egg Power (Lv. 2), Item Drop Power: Poison (Lv. 2), Raid Power: Fighting (Lv. 1) Fried Fillet Sandwich Fried Fillet, Potato Salad, Mayonnaise, Ketchup Teensy Power: Bug (Lv. 1), Raid Power: Dark (Lv. 1), Exp. Point Power: Steel (Lv. 1) Great Fried Fillet Sandwich Fried Fillet, Potato Salad, Lettuce, Mayonnaise, Ketchup Teensy Power: Bug (Lv. 2), Raid Power: Dark (Lv. 1), Catching Power: Steel (Lv. 1) Ultra-Fried Fillet Sandwich Fried Fillet, Potato Salad, Lettuce, Mayonnaise, Ketchup,Horseradish Teensy Power: Bug (Lv. 2), Raid Power: Dark (Lv. 2), Encounter Power: Steel (Lv. 1) Noodle Sandwich Noodles, Olive Oil, Ketchup Encounter Power: Poison (Lv. 1), Raid Power: Rock (Lv. 1), Humungo Power: Ground (Lv. 1) Great Noodle Sandwich Noodles, Lettuce, Olive Oil, Ketchup Encounter Power: Poison (Lv. 2), Humungo Power: Rock (Lv. 1), Raid Power: Ground (Lv. 1) Ultra-Noodle Sandwich Noodles, Lettuce, Chorizo, Olive Oil, Ketchup Encounter Power: Poison (Lv. 2), Exp. Point Power: Fire (Lv. 2), Humungo Power: Electric (Lv. 1) Fruit Sandwich Banana, Apple, Pineapple, Kiwi, Whipped Cream Item Drop Power: Normal (Lv. 1), Catching Power: Ground (Lv. 1), Egg Power (Lv. 1) Great Fruit Sandwich Banana, Apple, Pineapple, Kiwi, Whipped Cream, Marmalade Item Drop Power: Normal (Lv. 2), Catching Power: Poison (Lv. 1), Egg Power (Lv. 1) Ultra-Fruit Sandwich Banana, Apple, Pineapple, Kiwi, Whipped Cream, Marmalade, Yogurt Item Drop Power: Normal (Lv. 2), Catching Power: Poison (Lv. 2), Egg Power (Lv. 1) Tofu Sandwich Tofu x2, Rice, Lettuce, Avocado, Horseradish, Salt Encounter Power: Normal (Lv. 1), Egg Power: Lvl. 1), Catching Power, Grass (Lv. 1) Great Tofu Sandwich Tofu x2, Rice, Lettuce, Avocado, Horseradish, Wasabi, Salt, Horseradish Encounter Power: Normal (Lv. 2), Raid Power: Fighting (Lv. 1), Catching Power: Grass (Lv. 1) Ultra-Tofu Sandwich Tofu x2, Rice, Lettuce, Avocado, Watercress, Wasabi, Salt, Horseradish Raid Power: Normal (Lv. 2), Encounter Power: Fighting (Lv. 2), Catching Power: Grass (Lv. 1) Curry-and-Rice-Style Sandwich Rice, Curry Powder, Mayonnaise Humungo Power: Normal (Lv. 1), Encounter Power: Fire (Lv. 1), Raid Power: Fighting (Lv. 1) Great Curry-and-Rice-Style Sandwich Rice, Jalapeño, Curry Powder, Mayonnaise Humungo Power: Grass (Lv. 2), Encounter Power: Fighting (Lv. 1), Item Drop Power: Normal (Lv. 1) Ultra-Curry-and-Rice-Style Sandwich Raice, Jalapeño, Tomato, Curry Powder, Mayonnaise Humungo Power: Grass (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 2), Item Drop Power: Fairy (Lv. 1) Herbed Sausage Sandwich Herbed Sausage, Ketchup Encounter Power: Fighting (Lv. 1), Exp. Point Power: Ghost (Lv. 1), Raid Power: Ground (Lv. 1) Great Herbed Sausage Herbed Sausage, Ketchup, Mustard Encounter Power: Ground (Lv. 2), Exp. Point Power: Ghost (Lv. 1), Raid Power: Fighting (Lv. 1) Ultra-Herbed Sausage Herbed Sausage, Lettuce, Ketchup, Mustard Exp. Point Power: Ground (Lv. 2), Raid Power: Ghost (Lv. 2), Encounter Power: Fighting (Lv. 1) Zesty Sandwich Jalapeno, Onion, Herbed Sausage Humungo Power: Psychic (Lv. 1), Exp. Pointer Power: Fighting (Lv. 1), Encounter Power: Water (Lv. 1) Great Zesty Sandwich Jalapeno, Onion, Herbed Sausage, Green Bell Pepper Humungo Power: Pysychic (Lv. 2), Encounter Power: Fighting (Lv. 1), Exp. Point Power: Water (Lv. 1) Ultra-Zesty Sandwich Jalapeno, Onion, Herbed Sausage, Green Bell Pepper, Watercress Humungo Power: Psychic (Lv. 2), Encounter Power: Ground (Lv. 2), Exp. Point Power: Fighting (Lv. 1) Spicy-Sweet Sandwich Hamburger, Tomato, Kiwi, Pineapple, Butter, Horseradish Catching Power: Poison (Lv. 1), Encounter Power: Fire (Lv. 1), Item Drop Power: Ground (Lv. 1) Great Spicy-Sweet Sandwich Hamburger, Tomato, Kiwi, Avocado, Pineapple, Butter, Horseradish Catching Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Ground (Lv. 1), Item Drop Power: Poison (Lv. 1) Ultra-Spicy-Sweet Sandwich Hamburger, Tomato, Kiwi, Pineapple, Avocado, Cheese, Butter, Horseradish Catching Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Ground (Lv. 2), Item Drop Power: Poison (Lv. 1) Refreshing Sandwich Tomato, Avocado, Horseradish, Salt Catching Power: Bug (Lv. 1), Encounter Power: Fighting (Lv. 1), Raid Power: Dragon (Lv. 1) Great Refreshing Sandwich Tomato, Avocado, Kiwi, Marmalade, Salt Catching Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Fire (Lv. 1), Item Drop Power: Poison (Lv. 1) Ultra-Refreshing Sandwich Tomato, Avocado, Kiwi, Pickle, Marmalade, Salt Catching Power: Dragon (Lv. 2), Encounter Power: Fighting (Lv. 2), Item Drop Power: Poisons (Lv. 1) Curry-and-Noodle Sandwich Noodles, Red Bell Pepper, Bacon, Yellow Bell Pepper, Olive Oil, Salt, Pepper Exp. Point Power: Electric (Lv. 1), Encounter Power: Psychic (Lv. 1), Catching Power: Rock (Lv. 1) Great Curry-and-Noodle Sandwich Noodles, Red Bell Pepper, Bacon, Yellow Bell Pepper, Jalapeño, Olive Oil, Salt, Pepper Item Drop Power: Rock (Lv. 2), Encounter Power: Psychic (Lv. 1), Catching Power: Electric (Lv. 1) Ultra-Curry-and-Noodle Sandwich Noodles, Red Bell Pepper, Bacon, Jalapeño, Egg, Olive Oil, Salt, Pepper Exp. Point Power: Rock (Lv. 2), Encounter Power: Grass (Lv. 2), Catching Power: Ice (Lv. 1) Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Tomato, Cucumber, Salt, Olive Oil, Vinegar Teensy Power: Poison (Lv. 1), Encounter Power: Water (Lv. 1), Catching Power: Bug (Lv. 1) Great Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Tomato, Cucumber, Red Onion, Salt, Olive Oil, Vinegar Encounter Power: Ghost (Lv. 2), Teensy Power: Bug (Lv. 1), Catching Power: Poison (Lv. 1) Ultra-Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Tomato, Cucumber, Red Onion, Watercress, Salt, Olive Oil, Vinegar Encounter Power: Ghost (Lv. 2), Teensy Power: Bug (Lv. 2), Catching Power: Poison (Lv. 1) Master Vegetable Sandwich Green Bell Pepper, Tomato, Cucumber, Red Onion, Salt, Olive Oil, Vinegar, Herba Mystica Title Power: Ghost (Lv. 2), Encounter Power: Bug (Lv. 2), Catching Power: Poison (Lv. 2) Tower Sandwich Hamburger, Noodles, Potato Salad, Rice, Olive Oil, Salt, Pepper Exp. Point Power: Steel (Lv. 1), Encounter Power: Fire (Lv. 1), Humungo Power: Ghost (Lv. 1) Great Tower Sandwich Hamburger, Noodles, Potato Salad, Rice, Klawf Stick, Olive Oil, Salt Pepper Exp. Point Power: Steel (Lv. 2), Encounter Power: Ghost (Lv. 1), Humungo Power: Ice (Lv. 1) Ultra-Tower Sandwich Hamburger, Noodles, Potato Salt, Rice, Klawf Stick, Tofu, Olive Oil, Salt, Pepper Encounter Power: Steel (Lv. 2), Humungo Power: Ice (Lv. 2), Catching Power: Normal (Lv. 1) Decadent Sandwich Smoked Fillet, Klawf Stick, Watercress, Basil, Vinegar, Olive Oil, Salt Exp. Point Power: Ice (Lv. 1), Raid Power: Psychic (Lv. 1), Encounter Power: Dark (Lv. 1) Great Decadent Sandwich Smoked Fillet, Klawf Stick, Watercress, Basil, Tofu, Vinegar Olive Oil, Salt Exp. Point Power: Ice (Lv. 2), Encounter Power: Normal (Lv. 1), Catching Power: Dark (Lv. 1) Ultra-Decadent Sandwich Smoked Fillet, Klawf Stick, Watercress, Basil, Tofu, Red Onion, Vinegar, Olive Oil, Salt Exp. Point Power: Ghost (Lv. 2), Encounter Power: Dark (Lv. 2), Catching Power: Ice (Lv. 1) Klawf Claw Sandwich Klawf Stick, Tomato, Lettuce, Salt, Olive Oil Encounter Power: Grass (Lv. 1), Catching Power: Fairy (Lv. 1), Item Drop Power: Ice Great Klawf Claw Sandwich Klawf Stick, Tomato, Lettuce, Salt, Olive Oil, Wasabi Encounter Power: Grass (Lv. 2), Catching Power: Fairy (Lv. 1), Item Drop Power: Ice (Lv. 1) Ultra-Klawf Claw Sandwich Klawf Stick, Tomato, Lettuce, Yellow Bell Pepper, Salt, Olive Oil, Wasabi Encounter Power: Grass (Lv. 2), Catching Power: Ice (Lv. 2), Item Drop Power: Electric (Lv. 1)

Best sandwich recipe in Pokemon Scarlet and Violet

In a game that is so heavily focused on catching all the Pokemon, the best sandwich to make is the Ultra Spicy Sweet Sandwich. This sandwich helps increases the player’s ability to capture a specific Pokemon, always making it a viable and much-needed sandwich at all times.

So, have a bite of this sandwich, and get a helping hand in your quest to catch-em-all!