New World Jewelcrafting Recipes Guide

The New World Jewelcrafting Recipes are a set of Recipes that will help you create different types of jewelry items such as amulets, rings, earrings, and more. In this guide, we will go through the recipes for all of the items mentioned above.

Jewelcrafting in New World is one of the Crafting Skills in the game, which utilizes various resources obtained from other skills such as Refining and Gathering to create accessories.

Leveling Jewelcrafting helps you to make better and more powerful New World Jewelcrafting Recipes. Below we have categorized these recipes under different types of accessories that you can craft.

Amulets

Name Jewelcrafting Level Required Crafting Station Tier Materials Required Flawed Opal Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Cut Flawed Opal x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Flawed Pearl Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Trinket Gem Settings x1 Flawed Pearl x1 Trinket Chains x1 Precious Metals Flawed Topaz Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Cut Flawed Topaz x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Flawed Ruby Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Cut Flawed Ruby x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Flawed Sapphire Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings x1 Cut Flawed Sapphire x1 Precious Metals Flawed Moonstone Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Cut Flawed Moonstone x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Flawed Onyx Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Cut Flawed Onyx x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Flawed Jasper Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Cut Flawed Jasper x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Flawed Malachite Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Cut Flawed Malachite x1 Precious Metals x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings Flawed Carnelian Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Cut Flawed Carnelian x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Flawed Diamond Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Trinket Chains x1 Cut Flawed Diamond x1 Precious Metals x1 Trinket Gem Settings Flawed Amber Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Cut Flawed Amber x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Flawed Amethyst Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Cut Flawed Amethyst x1 Trinket Chains x1 Precious Metals x1 Trinket Gem Settings Flawed Emerald Amulet 0 Outfitting Station Lvl 2 x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Cut Flawed Emerald x1 Trinket Chains Ruby Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Ruby x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Sapphire Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settingsx1 Cut Sapphire x1 Precious Metals Pearl Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metalsx1 Pearl x1 Trinket Chains Topaz Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settingsx1 Cut Topaz x1 Precious Metals Malachite Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Malachite x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Moonstone Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settingsx1 Cut Moonstone x1 Precious Metals Jasper Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Jasper x1 Precious Metals x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings Onyx Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Onyx x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Opal Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Trinket Gem Settings x1 Cut Opal x1 Trinket Chains x1 Precious Metals Aquamarine Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metalsx1 Cut Aquamarine x1 Trinket Chains Carnelian Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Cut Camelian x1 Trinket Chains Diamond Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Diamond x1 Precious Metals x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings Amber Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Cut Amber Amethyst Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Amethyst x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Emerald Amulet 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Emerald x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Brilliant Ruby Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Ruby x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Brilliant Sapphire Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Sapphire x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Brilliant Topaz Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Cut Brilliant Topaz Brilliant Malachite Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Malachite x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Brilliant Moonstone Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settingsx1 Cut Brilliant Moonstone x1 Precious Metals Brilliant Pearl Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settingsx1 Brilliant Pearl x1 Precious Metals Brilliant Onyx Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Onyx x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Brilliant Opal Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Trinket Chains x1 Cut Brilliant Opal x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Emerald Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Emerald x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Brilliant Jasper Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Jasper x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Brilliant Diamond Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Diamond x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Brilliant Malachite Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Malachite x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Brilliant Amethyst Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Amethyst x1 Precious Metals x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings Brilliant Aquamarine Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Aquamarine x1 Precious Metals x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings Brilliant Carnelian Amulet 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Camelian x1 Precious Metals x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings Pristine Topaz Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Topaz x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Pristine Ruby Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Ruby x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Pristine Sapphire Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Sapphire x1 Trinket Gem Settings x1 Trinket Chains x1 Precious Metals Pristine Pearl Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metalsx1 Pristine Pearl x1 Trinket Chains Pristine Opal Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Opal x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metalsx1 Trinket Chains Pristine Moonstone Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Moonstone x1 Precious Metals x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings Pristine Onyx Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Onyx x1 Precious Metalsx1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings Pristine Malachite Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settingsx1 Cut Pristine Malachite x1 Precious Metals Pristine Aquamadno Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settingsx1 Cut Pristine Aquamarine x1 Precious Metals Pristine Malachite Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settingsx1 Cut Pristine Malachite x1 Precious Metals Pristine Carnelian Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Camelian x1 Precious Metalsx1 Trinket Chains x1 Trinket Gem Settings Pristine Jasper Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metalsx1 Cut Pristine Jasper x1 Trinket Chains Pristine Diamond Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Diamond x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Pristine Emerald Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Emerald x1 Trinket Chainsx1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Amber Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Amber x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains Pristine Amethyst Amulet 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Amethyst x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Chains

Rings

Name Jewelcrafting Level Required Crafting Station Tier Materials Required Sapphire Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Sapphire x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Topaz Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Topaz x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pearl Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Pearl x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Ruby Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Ruby x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Moonstone Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Moonstone x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Onyx Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Onyx x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Malachite Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Malachite x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Opal Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Opal x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Diamond Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Diamond x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Emerald Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Emerald x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Jasper Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Jasper x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Amber Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Amber x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Amethyst Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Amethyst x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Carnelian Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Camelian x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Aquamarine Ring 50 Outfitting Station Lvl 3 x1 Cut Aquamarine x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Ruby Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Ruby x1 Precious Metalsx1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings Brilliant Sapphire Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Sapphire x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Bands Brilliant Topaz Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Topaz x1 Precious Metalsx1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings Brilliant Malachite Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Malachite x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Bands Brilliant Pearl Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Brilliant Pearl x1 Precious Metalsx1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings Brilliant Moonstone Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Moonstone x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Bands Brilliant Onyx Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Onyx x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Opal Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Opal x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Carnelian Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Camelian x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Diamond Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Diamond x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Jasper Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Jasper x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Emerald Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Emerald x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Amethyst Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Amethyst x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Aquamarine Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Aquamarine x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Amber Ring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Amber x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Ruby Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Ruby x1 Trinket Gem Settings x1 Trinket Bands x1 Precious Metals Pristine Sapphire Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Sapphire x1 Precious Metalsx1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings Pristine Topaz Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Topaz x1 Precious Metalsx1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings Pristine Malachite Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Malachite x1 Precious Metalsx1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings Pristine Moonstone Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metalsx1 Cut Pristine Moonstone x1 Trinket Bands Pristine Opal Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Trinket Gem Settings x1 Cut Pristine Opal x1 Trinket Bands x1 Precious Metals Pristine Pearl Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Pristine Pearl x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Bands Pristine Onyx Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settingsx1 Cut Pristine Onyx x1 Precious Metals Pristine Emerald Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Emerald x1 Precious Metalsx1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings Pristine Jasper Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Jasper x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Bands Pristine Diamond Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Diamond x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Bands Pristine Malachite Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Malachite x1 Precious Metalsx1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings Pristine Moonstone Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Moonstone x1 Precious Metalsx1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings Pristine Amber Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Amber x1 Precious Metalsx1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings Pristine Amethyst Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Amethyst x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Bands Pristine Carnelian Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Camelian x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals x1 Trinket Bands Pristine Aquamarine Ring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Aquamarine x1 Precious Metalsx1 Trinket Bands x1 Trinket Gem Settings

Earrings

Name Jewelcrafting Level Required Crafting Station Tier Materials Required Brilliant Topaz Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Topaz x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Pearl Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Brilliant Pearl x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Ruby Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Ruby x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Onyx Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Onyx x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Opal Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Opal x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Sapphire Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Sapphire x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Jasper Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Jasper x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant MaIachite Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Malachite x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Moonstone Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Moonstone x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Diamond Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Diamond x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Emerald Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Emerald x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Amber Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Amber x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Amethyst Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Amethyst x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Aquamarine Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Aquamarine x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Brilliant Carnelian Earring 100 Outfitting Station Lvl 4 x1 Cut Brilliant Camelian x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Pearl Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Pristine Pearl x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Ruby Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Ruby x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Opal Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Opal x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Sapphire Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Sapphire x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Topaz Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Topaz x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Emerald Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Emerald x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Jasper Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Jasper Pristine Onyx Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Onyx x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Malachite Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Malachite x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Moonstone Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Moonstone x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Carnelian Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Camelian x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Diamond Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Diamond x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Amber Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Amber x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals Pristine Amethyst Earring 150 Outfitting Station Lvl 5 x1 Cut Pristine Amethyst x1 Trinket Hooks x1 Trinket Gem Settings x1 Precious Metals



