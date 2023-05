In this Grounded Crafting Recipes guide, we have listed all the different recipes present in Grounded. Grounded has various items that can be crafted, all of which help you survive the giant world around you in one way or another.

Grounded Crafting Recipes

Below we have listed the Item recipe and ingredients required to complete that recipe.

Acorn Chest Plate

3 Acorn Shell

6 Clover Leaf

4 Woven Fiber

Acorn Helmet

1 Acorn Shell

5 Mite Fuzz

3 Woven Fiber

Acorn Leg Plates

4 Sap

2 Acorn Shell

4 Woven Fiber

Ant Chest Piece

2 Acid Gland

5 Ant Parts

2 Mite Fuzz

Ant Club

4 Ant Parts

2 Ant Mantible

2 Woven Fiber

Ant Helmet

1 Ant Head

3 Ant Parts

5 Mite Fuzz

Ant Leggings

6 Ant Parts

4 Mite Fuzz

2 Woven Fiber

Aphid Slippers

2 Mite Fuzz

2 Raw Aphid Meat

Armor Glue

3 Mite Fuzz

2 Sap

1 Woven Fiber

Arrow

2 Mite Fuzz

5 Thistle Needle

Basketball Hoop

2 Spider Silk

2 Grass Plank

1 Weed Stem

Bee Chest Piece

4 Bee Fuzz

1 Bee Stinger

4 Berry Leather

Bee Helmet

5 Bee Fuzz

2 Spider Silk

1 Berry Leather

Bee Leggings

4 Bee Fuzz

4 Spider Silk

4 Berry Leather

Berry Chair

2 Berry Leather

4 Spider Silk

3 Larva Spike

Berry Leather

2 Berry Chunk

Bomb

2 Fungal Growth

1 Ant Egg

4 Dry Grass Chunk

Bounce Web

2 Rubber

4 Sprig

Canteen

2 Grub Hide

2 Woven Fiber

Chair

5 Sprig

1 Grass Plank

4 Woven Fiber

2 Ant Part

Clover Hat

4 Clover Leaf

Clover Leggings

3 Clover Leaf

2 Sprig

3 Woven Fiber

Clover Vest

6 Clover Leaf

3 Woven Fiber

Dew Collector

5 Spider Silk

8 Quartzite

6 Weed Stem

5 Woven Fiber

Door

3 Grass Plank

1 Weed Stem

1 Woven Fiber

1 Sprig

Eyepatch

2 Fiber Bandage

1 Sap

1 Woven Fiber

Fiber Bandage

2 Plant Fiber

1 Sap

Floor

4 Grass Plank

Gas Arrow

5 Arrow

1 Stinkbug Gas Sack

Gas Mask

4 Gnat Fuzz

1 Stinkbug Feelers

1 Weevil Nose

Grub Chest Piece

5 Grub Hide

2 Grub Goop

4 Dry Grass Chunk

Grub Goggles

3 Grub Hide

1 Raw Weevil Meat

Grub Leggings

4 Grub Hide

2 Mite Fuzz

4 Dry Grass Chunk

Insect Axe

3 Bombardier Parts

10 Gnat Fuzz

1 Ladybug Head

Insect Bow

2 Spider Chunk

2 Spider Fang

2 Spider Silk

Insect Hammer

4 Berry Leather

1 Boiling Gland

4 Stinkbug Gas Sack

Jerky Rack

5 Bombardier Parts

6 Woven Fiber

Ladybug Chest Plate

4 Berry Leather

2 Flower Petal

4 Ladybug Parts

Ladybug Helmet

3 Berry Leather

1 Ladybug Head

2 Ladybug Parts

Ladybug Leg Plates

4 Berry Leather

4 Flower Petal

5 Ladybug Parts

Larva Blade

1 Acid Gland

3 Grub Hide

2 Larva Spike

Lean-To

3 Clover Leaf

2 Sprig

Log Pallet

3 Dry Grass Chunk

2 Mite Fuzz

4 Sprig

4 Woven Fiber

Lure Arrow

5 Arrow

1 Flower Petal

Lure Trap

4 Spring

4 Flower Petal

Mint Mallet

1 Mint Chunk

3 Flower Petal

3 Spider Silk

Mite Hat

5 Gnat Fuzz

5 Grub Hide

Mounted Orb Weaver Head

1 Acorn Shell

3 Spider Chunk

Mounted Soldier Ant Head

1 Ant Head

1 Acorn Shell

1 Ant Mandible

Mounted Worker Ant Head

1 Ant Head

1 Acorn Shell

Mushroom backyard

1 Acorn Top

1 Spoiled Meat

6 Weed Stem

8 Woven Fiber

Palisade

3 Weed Stem

2 Woven Fiber

Palisade Gate

4 Weed Stem

4 Woven Fiber

Pebblet Axe

2 Pebblet

1 Woven Fiber

3 Sprig

Pebblet Hammer

4 Pebblet

1 Woven Fiber

3 Sprig

Pebblet Spear

1 Pebblet

3 Plant Fiber

2 Sprig

Plank Pallet

3 Dry Grass Chunk

5 Pebblet

4 Woven Fiber

Plant Lamp

2 Dry Grass Chunk

3 Sap

2 Sprig

Repair Tool

1 Quartzite

2 Sprig

2 Woven Fiber

Roasting Spit

4 Pebblet

4 Sprig

Roof

4 Clover Leaf

1 Weed Stem

Roof Corner

4 Clover Leaf

1 Weed Stem

Roof Interior Corner

4 Clover Leaf

1 Weed Stem

Rubber

1 Acid Gland

1 Sap

Sap Catcher

1 Acorn Top

1 Ant Mantible

Scaffold

2 Weed Stem

Sconce

3 Dry Grass Chunk

1 Sap

2 Sprig

Shovel

1 Acorn Shell

1 Woven Fiber

2 Sprig

Smoothie Station

1 Acorn Top

5 Grub Hide

4 Sprig

Spider Fang Dagger

1 Spider Fang

4 Spider Venom

3 Spider Silk

Spider Hood

2 Berry Leather

3 Spider Chunk

2 Spider Fang

Spider Jacket

3 Berry Leather

4 Spider Silk

Spider Kneepads

2 Berry Leather

4 Spider Chunk

4 Spider Silk

Spike Strip

1 Sap

2 Woven Fiber

3 Thistle Needle

3 Weed Stem

Spiky Sprig

2 Woven Fiber

5 Thistle Needle

3 Sprig

Sprig Bow

4 Gnat Fuzz

2 Woven Fiber

3 Sprig

Stairs

4 Grass Plank

1 Weed Stem

Stem Wall

3 Weed Stem

Storage Basket

4 Clover Leaf

3 Woven Fiber

Storage Chest

4 Acorn Shell

2 Clover Leaf

4 Sap

Stuffed Aphid

2 Raw Aphid Meat

2 Mite Fuzz

Stuffed Bombardier

10 Gnat Fuzz

5 Bombardier Parts

1 Boiling Gland

Stuffed Gnat

5 Gnat Fuzz

2 Raw Gnat Meat

Stuffed Infected Weevil

2 Mite Fuzz

1 Weevil Nose

3 Raw Weevil Meat

3 Fungal Growth

Stuffed Mite

10 Mite Fuzz

Stuffed Soldier Ant

5 Gnat Fuzz

5 Ant Parts

2 Ant Mandible

1 Ant Head

Stuffed Weevil

2 Gnat Fuzz

1 Weevil Nose

4 Raw Weevil Meat

Sturdy Door

3 Weed Stem

4 Woven Fiber

2 Sprig

Sturdy Wall

4 Grass Plank

1 Weed Stem

Super Armor Glue

1 Berry Leather

4 Spider Silk

Torch

3 Dry Grass Chunk

2 Plant Fiber

1 Sap

2 Sprig

2 Woven Fiber

Trail Marker

1 Clover Leaf

2 Plant Fiber

2 Sprig

Triangle Floor

2 Grass Plank

Triangle Scaffold

1 Weed Stem

Triangle Wall

2 Grass Plank

Tripwire Bomb

1 Spider Silk

2 Ant Part

Venon Arrow

5 Arrow

1 Spider Venom

Wall

4 Grass Plank

Water Container

3 Acorn Shell

1 Clover Leaf

2 Woven Fiber

Windowed Stem Wall

2 Weed Stem

Windowed Sturdy Wall

3 Grass Plank

2 Weed Stem

Windowed Wall

3 Grass Plank

1 Weed Stem

Workbench

3 Grass Plank

2 Sap

4 Sprig

Woven Fiber

3 Plant Fiber